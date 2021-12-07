Кріс Нот – про конфлікт Сари Джессіки Паркер та Кім Кетролл

Зірки серіалу «Секс у великому місті» ніяк не можуть примиритися

Про конфлікт між американськими акторками Сарою Джессікою Паркер та Кім Кетролл, які зіграли подруг у серіалі «Секс у великому місті», ходять чутки вже давно. Саме через неприязнь виконавиця ролі Саманти Джонс відмовилася брати участь у сиквелі легендарного серіалу. І справа, як то буває водиться, у грошах.

Загалом все почалося ще під час другого сезону зйомок «Секс у великому місті». Тоді Сара Джессіка Паркер стала не лише акторкою у проекті, а й виконавчим продюсером. Через це її зарплатня зросла аж до 300 тисяч доларів. Це не влаштувало Кім Кетролл, а тому зірка намагалася попросити про підвищення гонорару. Також пізніше в інтерв’ю виконавиця ролі Саманти Джонс зазначала, що Сара Джессіка могла б бути і добрішою з нею. На всі слова колеги по серіалу Паркер відповідала лише тим, що вона засмучена таким ставленням і рішенням більше не зніматися у проекті.

І ось нещодавно в інтерв’ю The Guardian знову піднялася тема конфлікту двох зірок «Секс у великому місті». І актор Кріс Нот, який зіграв містера біга, виступив на захист своєї екранної дружини.

«Я дуже близький із Сарою, тому чудово знаю, що ті слова, які на її адресу сказала Кім, їй зовсім не підходять. Я не дозволю кому говорити погано про Сару і робити її мішенню. Я завжди захищатиму її. І це все, що я вам скажу», — поділився актор.

Також актор додав, що у нього були хороші стосунки з Кім на майданчику, і вона була чудова в серіалі, але піти її вибором. Він би щиро хотів, щоб конфлікт закінчився, бо «все це сумно та незручно».

Фото: Getty Images

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