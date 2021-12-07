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Грандіозний level up! LATEXFAUNA представлять новий альбом і дадуть велике шоу в Києві

Грандіозний level up! LATEXFAUNA представлять новий альбом і дадуть велике шоу в Києві

У той час, як ринок диктує артистам свої стандарти: пісні, фіти, пости, сторіс і тіктоки щотижня, день і навіть хвилину, київські інді-рокери LATEXFAUNA живуть у своєму благородному повільному творчому темпі, який можуть дозволити собі лише великі групи європейського рівня.

З моменту виходу їхнього альбому «Ajahuaska» минуло вже чотири роки. За цей час багато проектів з’явилися, злетіли та встигли пропасти з радарів. LATEXFAUNA, тим часом, лише набирали вагу і тепер, схоже, готові довести, що їхня неспішність та виваженість – не єдиний атрибут великої групи.

Сьогодні вони анонсували одразу кілька подій, що інтригують. Насамперед новий альбом. За словами самих музикантів, нам варто чекати помітного оновлення саунду, образів та загальної естетики.

Грандіозний level up! LATEXFAUNA представлять новий альбом і дадуть велике шоу в Києві

Судячи з усього, хлопці повністю впевнені в успіху та крутості нового матеріалу, якщо ще до прем’єри альбому вирішили замахнутися на нову величину. 29 квітня LATEXFAUNA дадуть мега концерт у STEREO! Свіжі пісні, добре знайомі хіти та, звичайно, цілком нове шоу.

Щодо концепції, то вона звучить цілісно і просто. Новий альбом LATEXFAUNA присвячують героям. «Фантастичним і реальним, епічним, часом трагічним, сильним і таким героям, якими кожен із нас колись стає», — коментують музиканти.

Тим часом публіка отримає ще одну мотивацію очікування весни (хоч зима і тільки настала!). І, звичайно, ніщо так не прискорить це очікування, як купівля квитка на концерт уже зараз.

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