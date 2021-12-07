Грандіозний level up! LATEXFAUNA представлять новий альбом і дадуть велике шоу в Києві

У той час, як ринок диктує артистам свої стандарти: пісні, фіти, пости, сторіс і тіктоки щотижня, день і навіть хвилину, київські інді-рокери LATEXFAUNA живуть у своєму благородному повільному творчому темпі, який можуть дозволити собі лише великі групи європейського рівня.

З моменту виходу їхнього альбому «Ajahuaska» минуло вже чотири роки. За цей час багато проектів з’явилися, злетіли та встигли пропасти з радарів. LATEXFAUNA, тим часом, лише набирали вагу і тепер, схоже, готові довести, що їхня неспішність та виваженість – не єдиний атрибут великої групи.

Сьогодні вони анонсували одразу кілька подій, що інтригують. Насамперед новий альбом. За словами самих музикантів, нам варто чекати помітного оновлення саунду, образів та загальної естетики.

Судячи з усього, хлопці повністю впевнені в успіху та крутості нового матеріалу, якщо ще до прем’єри альбому вирішили замахнутися на нову величину. 29 квітня LATEXFAUNA дадуть мега концерт у STEREO! Свіжі пісні, добре знайомі хіти та, звичайно, цілком нове шоу.

Щодо концепції, то вона звучить цілісно і просто. Новий альбом LATEXFAUNA присвячують героям. «Фантастичним і реальним, епічним, часом трагічним, сильним і таким героям, якими кожен із нас колись стає», — коментують музиканти.

Тим часом публіка отримає ще одну мотивацію очікування весни (хоч зима і тільки настала!). І, звичайно, ніщо так не прискорить це очікування, як купівля квитка на концерт уже зараз.