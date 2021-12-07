Адель – про бажання вийти заміж

Селебриті досі вірить у шлюб після важкого розлучення

Британська співачка Адель шокувала фанатів відвертим зізнанням щодо свого особистого життя. Як з’ясувалося в ефірі на радіо SiriusXM, артистка готова піти під вінець з новим обранцем невдовзі після розлучення.

«Я безперечно знову відкрита для шлюбу. Почуття, яке я відчувала при заміжжі, було найбезпечнішим почуттям у моєму житті. Хоч це й не спрацювало, я сумую за цим статусом», — розповіла співачка.

Нагадаємо, що зараз співачка Адель зустрічається зі спортивним агентом Річем Полом. У романі зірок запідозрили у липні цього року, у вересні співачка підтвердила чутки знімком у своєму Instagram. З моменту розлучення співачки з чоловіком Саймоном Конеккі пройшло два роки.

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