Компанію The Walt Disney очолить жінка

Головою ради директорів американської компанії The Walt Disney з 31 грудня 2021 року призначать Сюзан Арнольд. Вона стане першою за 98 років жінкою, яка управлятиме компанією. Про це йдеться в офіційній заяві Disney.

Сюзан Арнольд замінить на посаді голови ради директорів Роберта Айгера. Він вважає свою наступницю «ідеальним вибором» та впевнений, що під її керівництвом компанія «має добрі можливості для успіху».

Відомо, що нова голова ради директорів Disney Сюзан Арнольд була членом ради протягом 14 років, а з 2018 року вона займала посаду незалежного головного директора.

Фото: Getty Images

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