Гурт BTS йде зі сцени

Найпопулярніший музичний гурт у світі припиняє своє існування

Мегапопулярний корейський гурт BTS заявив, що йде зі сцени. Але у тому є і хороша сторона – поки таке рішення тимчасове. Про це гурт заявив у своїх соціальних мережах.

Співаки хочуть взяти паузу, щоб відпочити та перезавантажитись. Але як довго триватиме перерва, поки невідомо. Гурт завершить усі свої заплановані заходи, включаючи тур Jingle Ball, і лише тоді піде у безстрокову відпустку.

Аби пояснити ситуацію своїм фанатам, гурт BTS написав цілий лист у соціальних мережах, у якому пояснив своє рішення.

[공지] 방탄소년단 공식 장기휴가 공지 (+ENG) pic.twitter.com/TLmZTKyISE — BIGHIT MUSIC (@BIGHIT_MUSIC) December 6, 2021

«Привіт. Це ВЕЛИКА МУЗИКА. Ми хотіли б повідомити вам, що BTS планують взяти другий офіційний продовжений період відпочинку після свого першого в 2019 році після того, як вони завершать свої офіційні заплановані заходи BTS Permission To Dance On Stage – LA та Jingle Ball Tour 2021. BTS залишалися активними, щоб спілкуватися з шанувальниками у 2020 та 2021 роках під час ситуації з Covid-19, і досягли приголомшливих результатів, щоб закріпити себе як найкращі світові артисти.

Цей період відпочинку надасть учасникам BTS, які невтомно віддалися своїй діяльності, можливість знову надихнутися та зарядитися творчою енергією. Для них це також буде вперше з моменту свого дебюту, коли вони зможуть провести сезон відпустку зі своїми родинами. Ми ще раз просимо вас зважити на їхню потребу насолоджуватися звичайним і вільним повсякденним життям, концентруючись виключно на собі, хоча й на короткий час, під час відпочинку.

BTS зосередиться на підготовці до концерту та випуску нового альбому, який стане початком «нової глави». У березні цього року вони готуються до концерту, щоб особисто поспілкуватися з фанатами в Сеулі. Ми хочемо висловити найглибшу вдячність усім шанувальникам, які продовжують вболівати за BTS, і вони повернуться як найкращі, найздоровіші після підзарядки, щоб вони могли повернути всю любов шанувальників. Дякую», – написали артисти.

Фото: Getty Images

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