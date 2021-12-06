Брітні Спірс крутила роман з принцом Вільямом

Відкрилася чергова таємниця королівської родини

Здавалося б, що про усі зіркові романи давно відомо. Адже в еру соціальних мереж приховати щось стає практично неможливим. Але коли стосунки двох селебриті зав’язалися ще тоді, коли до Instagram було ще далеко, про них стає відомо лише тепер. Як виявилося нещодавно, принц Вільям та Брітні Спірс колись давно крутили роман. Про це пише королівський біограф Крістофер Андерсен у своїй новій книзі Брати і дружини: приватне життя Вільяма, Кейт, Гаррі і Меган».

У 2003 році Брітні Спірс та принц Вільям почали зустрічатися, але стосунки тривали зовсім не довго. Цікаво, що цей роман існував лише онлайн. Поспілкувавшись деякий час, але так ні разу і не зустрівшись, пара зрозуміла, що їм не судилося бути разом. Про це пише американське видання Us Weekly!, посилаючись на книгу біографа.

Отакі у знаменитостей були друзі по листуванню. Це тобі не Джон, Мері чи Пол.

Фото: Getty Images

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