Біллі Айліш розповіла про свої татушки (ВІДЕО)
Селебриті похвалилася малюнками на своєму тілі
Рік тому американська співачка Біллі Айліш на відріз відмовилася показувати свої татуювання. Тоді дівчина була категоричною та незламною і вважала, що навряд чи колись зважиться показати тату публіці. Але нещодавно в інтерв’ю Vanity Fair зірка зізналася, що змінила свою думку щодо цього питання та розповіла про свої татуювання.
«Зараз у мене три татуювання. Одне з них — моє прізвище. Так, я люблю себе», — відповіла співачка, вказавши на свої груди. «У мене є тут ще одна — досить велика», — додала Біллі, вказавши на свої ребра з правого боку. «І ще кілька тижнів тому у мене з’явилася остання, що зображає фей із книги, на якій я виросла. Це мої маленькі ангели-охоронці, але феї», — підсумувала дівчина, вказавши своє ліве зап’ястя.
Як виявилося, мама Біллі Айліш взагалі не в захваті від татуювань, особливо на тілі доньки. Проте, співачка планує зробити ще кілька малюнків чи надписів.
Фото: Getty Images
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