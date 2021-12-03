Вєрка Сердючка – Wild Christmas: слухати онлайн прем'єру пісні

Вмикай святковий настрій разом з новим треком Wild Christmas від Вєрки Сердючки
Легендарна зірка українського шоу-бізнесу Вєрка Сердючка презентувала свій новорічно-різдвяний сингл під назвою Wild Christmas.
Слухати прем’єру пісні Вєрка Сердючка – Wild Christmas онлайн:
Спеціально перед зимовими святами артистка вирішила порадувати своїх фанатів з усього світу черговою англомовною піснею та заспівала про Різдво! Трек вийшов у двох версіях, зокрема, з аранжуванням у стилі 80-х. Записували сингл на студії у Швеції, де створювалися та записувалися попередні англомовні хіти Вєрки Сердючки.
На обкладинці треку Wild Christmas Вєрка Сердючка постала разом зі своєю мамою у новорічно-різдвяних светрах та з зіркою на голові – головним атрибутом артистки та новорічної ялинки.
Нагадаємо, що Вєрка Сердючка почала випускати пісні англійською мовою. Як колись ділилася зірка, зробила вона це, щоб фанати з Європи могли розуміти, про що співає їхня улюблениця, та підспівували разом.
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