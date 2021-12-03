Увірвався! DANTES презентував три треки на концерті

На сольному концерті 2 грудня в клубі BelEtage DANTES зібрав другий поспіль sold out, і представив публіці відразу три нові пісні, які можуть стати хітами

⁃ Давайте разом вивчимо приспів, – анонсував співак зі сцени новеньких «Преступников». – Він досить простий: «Мы как преступники, нас прячут лютики, летают лучники, в меня попали тысячу раз».

Зворушливий трек припав до душі публіці, і вже на другому приспіві з DANTESом співав увесь зал.

Представив артист ще одну драйвову новинку, за словами самого виконавця, «про хворе кохання». Трек «Рвусь к тебе» просто підірвав зал: «Можешь бежать, можешь кричать, но я рву-рву-рвусь к тебе» – рядки, які міцно «засідають» у голові після першого ж прослуховування.

І практично в фіналі концерту співак презентував третій трек:

– Ця пісня вибивається з усієї канви, тому що вона електронна. Вона розбурхує якісь особливі внутрішні почуття. Заплющте очі та уявіть, що ви ментально займаєтеся сексом, – звернувся до зали DANTES.

Тягуча мелодія ніби поставила на паузу всі емоції, затягла у вир і на декілька хвилин відключила всіх присутніх на концерті: «Мое сердце бьется в агонии. Я не я, я не я, я не я».

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Крім нових, артист виконав усіма улюблені хіти SASHA, «Более или менее», «Теперь тебе 30» та інші, а також порадував зал кавером на пісню гурту Total «Бьет по глазам адреналин». А зафіналив сольник улюбленою фанами «Девочкой Олей», яка підірвала чарти 10 років тому!

– Нові пісні всі почують наступного року, – оголосив DANTES, тож офіційних релізів варто чекати вже у 2022 році.

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