Трек відомого коміка став вірусним у ТікТок (ВІДЕО)

Користувачам соціальної мережі припав до душі сингл «Она звезда»

«Ей говорят звезда, а я-то знаю, что она… тону, тону, тону, тону…» Саме ці рядки з треку співака та коміка Вані Люленова «Она звезда» настільки полюбилися тіктокерам, що тепер цю пісню співають усі. І це не дивно, адже на уривок синглу в ТікТок зняли понад 115 тисяч відео. Зокрема й українські зірки – Оля Полякова, Юрій Горбунов, Ксенія Мішина, Потап та багато інших. Цікаво, що писав цей трек Ваня не для ТікТок.

– Я не пишу треки з розрахунком на ТікТок. Спочатку записую, а потім думаю, чи це може комусь сподобатися, уявляю, хто слухатиме тощо. Визнання в ТікТок прийшло абсолютно несподівано, – розповів Іван.

Хто ж та сама зірка, про яку він співає, Люленов не зізнається. Говорить, що це просто збірний образ.

– Спочатку прийшов образ такої собі дівчини-зірки. Усі захоплюються її красою, не розуміючи, яка вона насправді. Мені захотілося сказати правду про неї та сховати матюки. Вийшло наполовину, – з усмішкою поділився Іван.

До своєї популярності через ТікТок співак ставиться позитивно. Йому подобається, що пісня запала людям у душу та відгукується для кожного по-своєму. Крім популярності в соціальній мережі, трек швидко піднімається в чартах Apple Music і Spotify.

– Люди, чий трек залітає у ТікТок, особливо не стають популярнішими. Найчастіше їх не знають. І це мені подобається. Усі слухають мій трек, навіть не впізнаючи мене. Але я розумію, що це випадковість, і не збираюся щось створювати під ТікТок, щоб догодити аудиторії. Писатиму, як і раніше: що-небудь залетить – ура, не залетить – значить, трек для іншої аудиторії, – поділився Люленов.

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