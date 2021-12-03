Іван Дорн зізнався, чому приховував дружину 14 років

Артист не любить пускати журналістів в особисте життя

Відомий співак та музикант Іван Дорн довгі роки залишався загадкою у тому, що стосувалося його особистого життя. Звичайно, сам шоубіз знав, що зірка давно не холостяк, але публічно ні сам артист, ні його колеги про це не говорили.

І ось нещодавно у новому кліпі «Тебе нема сьогодні» Іван Дорн зняв свою дружину Анастасію, з якою разом вже 14 років. Чому ж співак так довго приховував подробиці особистого життя? Про це Іван Дорн розповів в інтерв’ю СЛАВА+.

«Я не люблю, коли лізуть в особисте життя. Це достатньо вразлива історія. Потрібно, щоб ми як родина стали сильніші і розуміли, як взаємодіяти всередині цього складного, розпусного, вульгарного, хитромудрого світу під назвою шоу-бізнес. Ти чудово знаєш, як далеко можуть зайти журналісти, вишукуючи якісь жовті новини, як вони можуть подати і під яким соусом. Ми зріли, ми готувалися, щоб зрозуміти, як діяти в цьому, як існувати і звикнутися з цим», – пояснив свою таємничість артист.

Іван Дорн зізнався, що давно одружений і має двох дітей, але робити з цього публічну історію він не планує.

«Ми все одно всього не розкриємо. В труси до мене не залізуть, і я не дозволю цього робити. Але я можу говорити, що у мене все-таки є дружина, що у мене все-таки є двоє дітей, що я порядний сім’янин, що ми класна сім’я, і я нею пишаюся. Мені подобається, у що з роками перетворилася наша родина, і я хотів би ділитися цим. Можливо, когось надихати, як ми у свою чергу надихалися іншими», – поділився Дорн.

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