Мій вовк: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Radar Films представила трейлер фільму «Мій вовк».

«Мій вовк» – дивитися трейлер онлайн:

Після смерті матері 8-річна Вікторія переїжджає з батьком із міста у невеличке гірське поселення. Якось на прогулянці місцевий пастух дарує дівчинці цуценя на прізвисько Секрет. Тваринка стає її найкращим другом. Лише згодом сім’я розуміє, що з цього лагідного щеняти виросте небезпечний хижак. Але дружба не знає меж…

У фільмі знялися Чекі Каріо, Марк Жиллен, Венсан Ельбаз, Ерік Елмоснино та інші. Режисером виступив Дені Імбер.

Прем’єра фільму «Мій вовк» запланована на 13 січня 2022 року.

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