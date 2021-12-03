Cardi B стала креативною директоркою Playboy

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Американську реперку Cardi В зробили першою креативною директоркою Playboy. Про це стало відомо з Instagram зірки.

Cardi В виклала фотоколаж, на якому вона постала з червоним волоссям, а на грудях 29-річної артистки красувався масивний кулон у вигляді фірмового зайчика Playboy.

«Приєднатися до сім’ї Playboy – це мрія, і я знаю, що вам сподобається те, що ми створимо. Я розпочинаю цю вечірку як креативна директорка-засновниця та засновниця CENTERFOLD, нової платформи Playboy», – написала зірка.

Як заявила Cardi В у прес-релізі, що її мета – створити для перспективних креативників та творців безпечний простір, щоб вони могли «розкрити свою сексуальність та унікальну індивідуальність». А тому очікувати, що сама зірка з’явиться на сторінках журналу, мабуть, не варто.

Фото: Getty Images

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