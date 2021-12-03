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Адель показала, як насправді виглядає без макіяжу (ФОТО, ВІДЕО)

Адель показала, як насправді виглядає без макіяжу (ФОТО, ВІДЕО)

Зірка продемонструвала обличчя без гриму

Після схуднення британська співачка Адель кардинально змінила образ. Вона почала по-іншому вдягатися, робити зачіску та фарбуватися. Тепер у артистки є свій фірмовий мейк, який робить образ Адель ще впізнаванішим, – стрілки, виразні очі, скули та нюдові губи.

Зараз побачити співачку без мейку можна лише зрідка у її соціальних мережах. Адже, перед виходом на сцену над зіркою чаклують професійні візажисти. Як зізналася Адель у відео відомої бьюті-блоегрки Ніккі де Ягер, на її мейк може йти 2-3 години!

Співачка Адель та блогерка-візажистка Ніккі зустрілися, щоб записати спільне відео. Для цього артистка з’явилася в кадрі абсолютно ненафарбованою. Лишень подивіться, яка Адель красива, навіть без жодної краплі косметики!

Адель показала, як насправді виглядає без макіяжу (ФОТО, ВІДЕО)

У відео Ніккі повторила знаковий макіяж зірки,  але лише на одній половині її обличчя, щоб можна було побачити ефект «до і після». Дивимося!

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