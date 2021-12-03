Адель показала, як насправді виглядає без макіяжу (ФОТО, ВІДЕО)

Зірка продемонструвала обличчя без гриму

Після схуднення британська співачка Адель кардинально змінила образ. Вона почала по-іншому вдягатися, робити зачіску та фарбуватися. Тепер у артистки є свій фірмовий мейк, який робить образ Адель ще впізнаванішим, – стрілки, виразні очі, скули та нюдові губи.

Зараз побачити співачку без мейку можна лише зрідка у її соціальних мережах. Адже, перед виходом на сцену над зіркою чаклують професійні візажисти. Як зізналася Адель у відео відомої бьюті-блоегрки Ніккі де Ягер, на її мейк може йти 2-3 години!

Співачка Адель та блогерка-візажистка Ніккі зустрілися, щоб записати спільне відео. Для цього артистка з’явилася в кадрі абсолютно ненафарбованою. Лишень подивіться, яка Адель красива, навіть без жодної краплі косметики!

У відео Ніккі повторила знаковий макіяж зірки, але лише на одній половині її обличчя, щоб можна було побачити ефект «до і після». Дивимося!

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