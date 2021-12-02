Дивовижна місіс Мейзел 4 сезон: дивитися офіційний тизер

Стрімінгова платформа Amazon Prime представила тизер четвертого сезону серіалу «Дивовижна місіс Мейзел».

«Дивовижна місіс Мейзел» 4 сезон – дивитися тизер онлайн:

У новому сезоні Міріам Мейзел продовжує змагатися з чоловіками у стендапі, але вже 1960-х. Домогосподарці стає замало виступів на розігріві у інших коміків. Вона сама готова стати хедлайнеркою. Більш того, дівчина тепер буде жартувати лише про те, що хоче, як це робить відомий комік та її друг Ленні Брюс. Її менеджерка Мідж намагається пояснити, що так бізнес не робиться, але Мейзл це не цікавить.

До ролі дивовижної місіс Мейзл повернеться акторка Рейчел Броснаген. Також у серіалі зіграють Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Тоні Шалуб, Марін Гінкл, Люк Кербі, Джон Вотерс. Виконавчими продюсерами, сценаристами та режисерами виступили Емі Шерман-Палладіно та Деніел Палладіно.

Прем’єра 4 сезону серіалу «Дивовижна місіс Мейзел» запланована на 18 лютого 2022 року.

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