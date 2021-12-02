SHADU: « Зустрічали Новий рік на паспортному контролі у Домінікані»

Українська блогерка та співачка SHADU розповіла приголомшливу історію, яка трапилася з неї та її чоловіком напередодні святкування Нового року

«Коли ми з чоловіком збирались у романтичну поїздку на Новий рік, вибрали екзотичну країну з білими пляжами – Домінікану. Квитки купили на 30 грудня, туроператор обіцяв, що все буде окей, і 31 грудня ми відсвяткуємо Новий рік вже в Домінікані. Я дуже довго готувалася до цієї поїздки, адже ніколи раніше не святкувала Новий рік у теплій країні Обійшла всі магазини, щоб вибрати ту саму сукню! І ось, довгоочікуваний переліт, із двома стикувальними рейсами спочатку до Парижа, потім у Путно-Кана. До Парижу ми долетіли без пригод, через дві години мав бути виліт у Путно-Кана. Але рейс спочатку затримали на годину, потім на дві. Коли почали всім пасажирам розносити воду та круасани, я зрозуміла, що справи погані. Так минуло 5 годин очікування. І навіть, незважаючи на різницю в часі з Домініканською, я розуміла, що ні на яку вечірку в готелі ми вже не встигаємо»-, відверто розказала співачка.

Все ж таки дива не трапилось, і під бій курантів співачка з чоловіком стояла на паспортному контролі у Домінікані. Артистка не розчарувалася і зазначали, не важливо де зустрічати, а головне з ким.

«Коли нарешті ми пішли на посадку, я вже не хотіла жодного Нового року! Мені було дуже прикро! Але, дякувати Богу, у мене супер позитивний чоловік і він сказав, що не важливо де святкувати Новий рік важливо з ким. Зустріли Новий рік на паспортному контролі до Домінікану, чекаючи паспортами. І це був найвеселіший новий рік у моєму житті!»,- підкреслила артистка

Цьогорічне святкування Нового року зірка планує провести в Україні, у затишному, сімейному колі.

Новорічне mood-video SHADU: