Netflix оголосив, який фільм став найуспішнішим в історії стрімінгу

Неочікувано новинка побила усі рекорди

Стрімінговий сервіс Netflix назвав свій найуспішніший фільм. Ним виявилася новинка осені під назвою «Червоне повідомлення».

Всього за 18 днів комедійний бойовик за участю Галь Гадот, Дуейна Джонсона та Райана Рейнольдса обійшла хорор «Пташиний короб». Перегляди «Красного повідомлення» досягли відмітки у 328,8 млн годин перегляду.

Фільм розповідає про агента ФБР, який об’єднався з викрадачем витворів мистецтва, щоб впіймати відомого злочинця.

Цікаво, що незважаючи на такий успіх, фільм «Червоне повідомлення» зміг повернути лише соту частину коштів, які були витрачені на виробництво, а це 200 мільйонів доларів. Але Netflix через це не переймається, адже фільм був способом залучити нових передплатників та покращення фінансового стану сервісу у довгостроковій перспективі.

Фото: Getty Images

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