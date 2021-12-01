Хто знає особистий номер Єлизавети II

Медіа дізналися, хто з оточення монарха може телефонувати їй напряму

Здавалося б, що поговорити по телефону з королевою Єлизаветою ІІ може будь-хто з членів королівської родини. Але виявилося, що це не так. Про це пише видання Mirror.

Як розповів фахівець у справах королівської родини Джонатан Сакердоті, особисто королеві можуть додзвонитися всього дві людини. Гарантуємо, що ви будете надзвичайно здивовані, дізнавшись, хто саме. Спойлер: ні сина принца Чарльза, ні онука принца Вільяма у тому списку нема.

Як стверджує експерт, королева Єлизавета ІІ має смартфон від Samsung, засекречений за допомогою «антихакерського шифрування». А зателефонувати на нього можуть лише принцеса Анна – донька королеви та менеджер зі стрибків Джон Воррен. Іншим особам, аби переговорити з королевою, потрібно телефонувати на офіційні номери.

Фото: Getty Images

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