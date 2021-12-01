Ксенія Мішина зізналася, чому розсталася з Олександром Еллертом

Про це зірка розповіла на шоу Олексія Дурнєва

Стосунки української акторки Ксенії Мішиної та коміка Олександра Еллерта не дають спокою їхнім шанувальникам. То пара розійшлася, то знову помирилася і так по колу. Довгі місяці знаменитості не давали однозначної відповіді про те, чи досі вони зустрічаються. Але днями Ксенія Мішина вирішила поставити крапку у цій темі.

Акторка зізналася, що остаточно розійшлася з Олександром Еллертом. Розповідаючи про причину такого рішення, Ксенія натякнула на нездорову атмосферу під час стосунків.

«Все, що страшно, все, що токсично, все, що жахливо, все, що аб’юзивно – все це люблю. На час. Потім все», – прокоментувала Ксенія Мішина.

Також зірка зазначила, що більше жодні сюрпризи від Еллерта на неї не подіють. Вона покинула Олександра «заради свого здоров’я». Пара навіть відписалася одне від одного в Instagram.

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