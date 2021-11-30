Зірка «Дім Гуччі» Сальма Хайєк збудила мережу своїм декольте (ФОТО)

Селебриті порадувала підписників гарячим контентом

Голлівудська акторка Сальма Хайєк, яка нещодавно зіграла провидицю у фільмі «Дім Гуччі», вразила Instagram своїм пишним декольте.

Знаменитість опублікувала фото, на якому позує у суцільному купальнику з надписом Gucc, попиваючи коктейль у басейні. Хоч це і не бікіні, але купальник вдало підкреслив пишні груди Сальми Хайєк. Це фото просто неможливо пропустити у стрічці.

«Це не з мого гардеробу для House Of Gucci, але я однаково дуже рекомендую його», – пожартувала у підписі зірка.

Сальма Хайєк дуже пишається своєю новою роллю, а тому не втомлюється нагадувати підписникам, що фільм «Дім Гуччі» вже можна подивитися у кіно.

Фото: Getty Images

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