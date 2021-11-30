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Зірка «Дім Гуччі» Сальма Хайєк збудила мережу своїм декольте (ФОТО)

Зірка Дім Гуччі Сальма Хайєк збудила мережу своїм декольте (ФОТО)

Селебриті порадувала підписників гарячим контентом

Голлівудська акторка Сальма Хайєк, яка нещодавно зіграла провидицю у фільмі «Дім Гуччі», вразила Instagram своїм пишним декольте.

Знаменитість опублікувала фото, на якому позує у суцільному купальнику з надписом Gucc, попиваючи коктейль у басейні. Хоч це і не бікіні, але купальник вдало підкреслив пишні груди Сальми Хайєк. Це фото просто неможливо пропустити у стрічці.

«Це не з мого гардеробу для House Of Gucci, але я однаково дуже рекомендую його», – пожартувала у підписі зірка.

Сальма Хайєк дуже пишається своєю новою роллю, а тому не втомлюється нагадувати підписникам, що фільм «Дім Гуччі» вже можна подивитися у кіно.

Фото: Getty Images

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