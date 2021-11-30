Зірка «Дім Гуччі» Сальма Хайєк збудила мережу своїм декольте (ФОТО)
Селебриті порадувала підписників гарячим контентом
Голлівудська акторка Сальма Хайєк, яка нещодавно зіграла провидицю у фільмі «Дім Гуччі», вразила Instagram своїм пишним декольте.
Знаменитість опублікувала фото, на якому позує у суцільному купальнику з надписом Gucc, попиваючи коктейль у басейні. Хоч це і не бікіні, але купальник вдало підкреслив пишні груди Сальми Хайєк. Це фото просто неможливо пропустити у стрічці.
«Це не з мого гардеробу для House Of Gucci, але я однаково дуже рекомендую його», – пожартувала у підписі зірка.
Сальма Хайєк дуже пишається своєю новою роллю, а тому не втомлюється нагадувати підписникам, що фільм «Дім Гуччі» вже можна подивитися у кіно.
Фото: Getty Images
Читай також:
«Далеко від істини»: Родина Гуччі відреагувала на фільм Рідлі Скотта