Родина Гуччі відреагувала на фільм Рідлі Скотта

Спадкоємці знаменитих бізнесменів незадоволені втручанням у життя їхньої сім’ї

Одна з найгарячіших тем для обговорення у культурному суспільстві зараз – це фільм «Дім Гуччі» від режисера Рідлі Скотта. Ще до старту в прокаті драма набула резонансу завдяки хорошому складу акторів та гучному піару. Але після виходу біографічного фільму на екран прямі нащадки тих самих Гуччі виступили з гнівною заявою на адресу творців фільму.

Спадкоємці Альдо Гуччі, який був головою модного будинку Gucci з 1953 до 1986 року, заявили, що «трохи засмучені» неточним зображенням представників родини у фільмі. Про це пише видання Variety.

«Автори фільму не спромоглися проконсультуватися зі спадкоємцями, перш ніж описати Альдо Гуччі – президента компанії протягом 30 років – і членів родини Гуччі як бандитів, неосвічених і нечутливих до світу навколо них», – йдеться у заяві сімейства Гуччі.

Також у відгуку представників родини Гуччі сказано, що багато чого у фільмі «далеко від істини». Наприклад, у 1980-х «у Gucci було кілька жінок, які займали керівні позиції», незалежно від того, були вони членами сім’ї чи ні. Наприклад, президент Gucci America, голова глобальних PR та комунікацій, а також член Ради директорів Gucci America.

«Це надзвичайно болюче з людської точки зору та образа спадщини, на якій бренд збудовано сьогодні. Гуччі — це сім’я, яка живе, вшановуючи роботу своїх предків, чия пам’ять не заслуговує на те, щоб їх турбувати, щоб поставити неправдивий спектакль, несправедливий до його головних героїв», — підсумовується в заяві.

І як вишенька на торті, родина Гуччі заявила, що вони «залишають за собою право вжити заходів, щоб захистити ім’я, зображення та гідність свою та своїх близьких».

Читай також:

Розкішна Леді Гага у першому трейлер фільму «Дім Гуччі»

Кращі образи Леді Гага в фільмі «Дім Гуччі». Фото та відео