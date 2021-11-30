Оля Полякова показала рідкісні світлини із чоловіком (ФОТО)

Співачка не дуже часто ділиться сімейними світлинами, на яких разом вся родина

Однак зараз Олі Поляковій вдалось порадувати своїх шанувальників. Вона виклала рідкісні кадри, де є не тільки її доньки, а й чоловік Вадим. Фото зроблені на відпочинку на Мальдівах. Їх Оля розмістила у своєму Instagram.

– Обожнюю подорожувати! І яке щастя, що у нас є можливість їздити світом і отримувати задоволення на різний смак і на різний гаманець,- прокоментувала знімки співачка.

У публікації Полякова позує з двома доньками – Алісою та Машею, та коханим Вадимом біля вілл та на фоні океану.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Шанувальники в коментарях відзначили, що у співачки дуже красива сім’я, а також попросили Олю публікувати більше фотографій з чоловіком.

Фото @polyakovamusic

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