Помста землі: дивитися офіційний трейлер

Природа пішла проти людей у трейлері фільму «Помста землі»
Kinomania Film Distribution представила трейлер фільму «Помста землі».
«Помста землі» – дивитися трейлер онлайн:
Масштабний фільм-катастрофа розповість про звичайних людей, яких доля змушує стати героями. Професійний скелелаз із батьком забудуть про суперечки і об’єднаються, щоб врятувати людей зі смертельної пастки. А вченим випаде розгадати причини, які викликали гнів землі, і зробити все, щоб катаклізм не приніс нових руйнувань. Але чи зможе людина протистояти природі?
У фільмі зіграють Чжу Ілонґ, Хуан Чжічжун, Чен Шу, Цзяо Цзюнянь, Чен Тайшень та інші. Режисером виступить Цзюнь Лі.
Прем’єра фільму «Помста землі» запланована на 6 січня 2022 року.
Читай також:
Нова порція драми, хаосу, кохання та шарму у трейлері 2 сезону серіалу «Емілі в Парижі»
У Керрі Бредшоу з’явиться новий бойфренд: Нові деталі продовження «Секс у великому місті» (ФОТО)