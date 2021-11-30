Помста землі: дивитися офіційний трейлер

Kinomania Film Distribution представила трейлер фільму «Помста землі».

«Помста землі» – дивитися трейлер онлайн:

Масштабний фільм-катастрофа розповість про звичайних людей, яких доля змушує стати героями. Професійний скелелаз із батьком забудуть про суперечки і об’єднаються, щоб врятувати людей зі смертельної пастки. А вченим випаде розгадати причини, які викликали гнів землі, і зробити все, щоб катаклізм не приніс нових руйнувань. Але чи зможе людина протистояти природі?

У фільмі зіграють Чжу Ілонґ, Хуан Чжічжун, Чен Шу, Цзяо Цзюнянь, Чен Тайшень та інші. Режисером виступить Цзюнь Лі.

Прем’єра фільму «Помста землі» запланована на 6 січня 2022 року.

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