Артем Пивоваров – про те, чому випускає свої пісні двома мовами

Артист нарешті відповів на популярне запитання від фанатів

Український співак Артем Пивоваров є єдиним виконавцем, який регулярно випускає свої хіти одразу двома мовами – українською та російською. І через це ледь не під кожним відео зірки шанувальники не припиняють допитуватися, чому так. І ось нарешті Артем Пивоваров назвав причину двомовності своїх треків.

– Для мене взаємодія з музикою – це насамперед задоволення. Внаслідок – пісні, які я створюю, створюються в моменті імпульсу. Я не замислююся про те, якою мовою я хотів би випускати пісню. Тому я не обмежую себе і свій політ фантазій і можу дозволити собі випускати пісні двома, трьома мовами, – поділився Артем в інтерв’ю для «Сегодня».

Також артист зазначив, що для нього це ще один зі способів проявити свою багатогранність та показати себе і свою творчість «за межами сприйняття мовних бар’єрів».

– Мені приходять ідеї у різних формах. Допустимо, є пісні, які я пишу англійською мовою. Але вони ще не виходять, але це не означає, що я не хочу їх випускати – усьому свій час, – додав співак.

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