Макс Барських – Tequila Sunrise: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Український співак Макс Барських представив новий англомовний сингл під назвою Tequila Sunrise.

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«Ця пісня для мене особлива. Вона про магнетизм між людьми. Про біль і танці, які так чи інакше закінчаться. Але поки звучить музика, двоє розчиняються один в одному», – розповів співак.

У кліпі Макс Барських продемонстрував свою пристрасну та ліричну натуру. П’янкі гітарні рифи, відверта лірика і пристрасне contemporary — такий рецепт нової роботи Барських. Режисером кліпу став Алан Бадоєв.

«Щоб розповісти цю історію, ми поєднали кіно та театральну розповідь. Це дозволило максимально оголити почуття, якими Макс ділиться у пісні. У Tequila Sunrise, як ніколи раніше, на перший план виходить хореографія. І для кожної пари танцюристів вона унікальна за настроєм та відчуттям, для кожної характерний свій міні-сюжет», – поділився режисер.

Чуттєву та ліричну хореографію у кліпі поставила хореограф Анастасія Харченко.

«Мені хотілося, щоб глядач став свідком особливого пластичного світу, який диктує музика, при цьому об’єднаного одним простором і часом. Куди б він не звернув свій погляд, розгортається окрема мізансцена пристрастей. А головний герой опиняється у цьому всесвіті і починає пульсувати разом із ним. У роботи є й інша частина, «ода самотності», як я її називаю. Це те, з чого починається кліп. У Макса своя чудова пластична органіка. І тут нам хотілося знайти правильну форму, яка дуже точно виявляла б його внутрішній крик», — підсумувала хореограф-постановник.

Автори фото: Петя Батанов, Ксенія Каргіна, Артем Надьожин

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