JAMALA дропнула одразу три пісні та чуттєве відео на сингл «Потайки»

Українська співачка JAMALA maxi single #ПОТАЙКИ та довгоочікуване нове відео до однойменної пісні.

Maxi single #ПОТАЙКИ складається з трьох пісень – «Потайки», «Далі йду» та «Мабуть». Кожен з треків розповідає особисті історії артистки, які раніше зберігалися в таємниці.

«#ПОТАЙКИ — це сингл з трьох пісень. Ще глибші роздуми про те, як це бути білою вороною. Бути інакшою, мати свою думку. Бо скажуть «дура», якщо всім так буде зручно. Ще відчутніші сумніви про любовні трикутники. Маленьке місто — маленький світ. Чи завжди це кохання? Ще більша рефлексія про те, як важливо захищати свою крихку стіну. Не зупинятись. І далі йти вперед до своєї мрії», – розповіла співачка.

У пісні «Потайки» артистка розповідає про перше зізнання у коханні, історію першої драми. Вона про те, що з самого дитинства на життєвому шляху нам усім доводиться відстоювати власні інтереси, мрії, віру, надії. Інколи, це зовсім непросто. Інколи, легше бути як всі. Але тільки тоді, коли перед собою ми ставимо велику мету — сміливо рухаємось до неї. І нехай не всі зрозуміють, хтось скаже, що це просто смішно, дивно, інакше, нехай для когось ви просто «дура(к)». Живіть своє життя, не бійтесь бути білою вороною та далі рухайтесь, як відчуваєте.

Трек «Далі йду» розкриває тему страху, будь-якого страху, який може відчувати людина. Втратити близьку людину, справжнього друга, стабільність, справу життя. Завжди страшно розвертатись на 180°, адже буде якось інакше, будуть інші навколо. На жаль, не всі, кому довіряєш, кого любиш, з ким розділяєш найдорожче — справжні соулмейтс. Важливо це вчасно зрозуміти й сказати вголос. Інколи, це зовсім непросто. Але фундамент будь-яких стосунків — це вміння почути, сказати один одному, що відчуваєш насправді. І якщо більше нічого не поєднує — далі йти. З повагою до минулого і поглядом у майбутнє.

Сингл «Мабуть» чіпляє досить делікатну тему закоханості у людину, яка вже перебуває в інших стосунках. Тут важливо зрозуміти, що це ненадовго. Зазвичай, коли погоджуєшся бути третім, так і лишаєшся третім. Звісно, є успішні кейси, люди, які знаходять один одного. Та це ймовірно виняток з правила, просто доля. А в моменті завжди є це слово «мабуть». Може спробувати? Мабуть, ні. Все вийде? Мабуть, ні. Така от романтична, інфантильна, легковажна, але така світла.

В новому релізі JAMALA — треки з ледве помітним фольклорним звучанням в стилі 140 Jungle, різними музичними елементами від new wave та electro до chill baile. Музику та лірику для MAXI SINGLE написала JAMALA, над аранжуванням та саундом «Потайки» та «Далі йду» працював Koloah, МАБУТЬ — Ілля Dub Beans.

«Крім того, сьогодні відбулась прем’єра і нового відео на пісню ПОТАЙКИ, яка дала назву MAXI SINGLE. Без зайвих кольорів, людей, локацій та реквізиту. Лише я та історія, яка трапилась зі мною в минулому, але вплинула на майбутнє, — поділилася JAMALA.

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