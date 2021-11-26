Іван Дорн – Тебе нема сьогодні: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Відомий співак Іван Дорн представив відео на переосмислення ліричної пісні гурту «Океан Ельзи» під назвою «Тебе нема сьогодні».

Дивитися прем’єру кліпу Іван Дорн – «Тебе нема сьогодні» онлайн:

Артист не називає трек кавером на пісню «Сьогодні» від гурту «Океан Ельзи». Адже з саундпродюсером та ідейним натхненником запису ROZHDEN він створив новий приспів і музичний супровід. При цьому музиканти намагалися максимально зберегти впізнаваність оригіналу. Іван Дорн зазначав, що найважчим було знайти своє звучання та не копіювати вокал Святослава Вакарчука.

«Коли ми зробили той самий приспів, з’явилися мурашки, ми зрозуміли — «це воно, хіт наших сердець». І тепер я дико пишаюся цією піснею. Тим, що в мене щоразу під час приспіву виникає повітряний стан, шкіра покривається мурашками, волосся стає дибки і я відчуваю себе мрійливо», – поділився Іван Дорн.

У кліпі Іван Дорн наважився зняти свою дружину Анастасію. Пара разом вже понад 14 років, але не любить виносити особисте життя на публіку. Але, прочитавши сценарій, Іван Дорн зрозумів, що таку особисту історію можна буде показати по-справжньому лише з коханою людиною. Втілити історію у відео взялася дизайнерка Юлія Паскаль.

«Ми з Настею завжди вважали, що особисте має залишатися особистим, та не хотіли зайвої уваги. Але тепер ми готові до цієї уваги як дві особи зі своїми індивідуальними світами», — розповів співак.

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