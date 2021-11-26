Анастасія Кожевнікова та Mountain Breeze – Тет-а-тет: слухати прем'єру пісні онлайн

За 7 років існування гурту Mountain Breeze, пісня «Тет-а-тет» – це перший україномовний трек гурту і в той же час, їх перший дует з дівчиною, Анастасією Кожевніковою. Підготовка до презентації треку та кліпу тривала близько 2 років! Артисти філігранно відточували звучання пісні та удосконалювали кожен кадр кліпу, сценарій та графіку.

Для зйомки відеороботи гурт запросив кінорежисера Максима Ксьонду та оператора Вадима Шкляревського, відомими своїми роботами для українських та зарубіжних виконавців, таких як: Океан Ельзи, Христина Соловій, Каста, Макс Барських та ін. Було створено більше 7 різноманітних локацій, а для роботи над графікою залучили спеціалістів з 4-х різних континентів.

– Мені навіть не віриться, що ця робота нарешті побачила світ! Іноді ми так щось готуємо, що здається наче це «щось» ніколи не вийде за рамки нашої студії. Але нарешті – це сталося! Це дуже особлива робота, не тільки тому, що це наш перший трек на рідній українській мові, але і тому, що в цьому проекті прийняла участь особлива дівчина, а саме Анастасія Кожевнікова. Вона ідеально підкреслила настрій пісні і привнесла в неї саме той вайб, який ми намагалися відтворити з самого початку. Це був цінний і приємний досвід для нашої команди! – поділився фронтмен гурту Mountain Breeze, Олександр Біляк.

Також, Олександр заявив, що за багаточисельними проханнями та через велику кількість незручних ситуацій на концертних майданчиках та інтерв’ю, пов’язаних зі складною вимовою, музиканти вирішили скоротити назву з «Mountain Breeze» до «MBreeze». Офіційну заяву про це гурт незабаром опублікує на своїх сторінках в соціальних мережах.

Для Mountain Breeze це перша колаборація з іншим артистом-дівчиною. Вона відбулася, завдяки… випадковій зустрічі у ліфті та миттєвому творчому контакту. Як стверджували потім обидва артисти:

– Випадковостей не існує. Так мало статися! Ми обидва думали про те, що хочемо «заколабитися» с кимось схожим по творчим інтересам та музикальному баченню. Та, вуа-ля!

Анастасія Кожевникова про творчий тандем:

– Пам’ятаю, як вперше почула пісню, с чуттєвим голосом Саші і довго їхала в машині прослуховуючи її раз за разом на повторі. Я давно шукала дует зі справжньою піснею, мені важливий творчий підхід. В ній відчувається смуток, який обволікає теплими спогадами, кожен відчує це, пригадуючи свої відносини до яких вони охололи. Тільки над піснею ми працювали більше 9-ти місяців: шукали її звучання. Піаніст з музикальним продюсером програвали безліч партій в пошуках легкості і простоти, що іноді буває дуже важко знайти. Мені подобається проводити час на студії разом з Олександром. Рідко зустрічаю музичних однодумців. Тому, створення пісні було по-справжньому легким, щирим та відбувалося у великому коханні до своєї справи.

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