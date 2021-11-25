«Розірви коло»: прем’єра стрічки до Дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками

Фільм буде доступний для перегляду безкоштовно на території України, а під час перегляду не буде демонструватись реклама. Побачити стрічку можна буде у розділі «Фільми» чи за посиланням

«Розірви коло» — це історії жінок, кожна з яких змінює своє життя, виходячи з кола насильства. Але ці зміни виявляються довгим та складним процесом роботи над собою та своїми відносинами з навколишнім світом. Від дзвінка в поліцію, життя в шелтері до повернення до самої себе, жінки наважуються пройти цей шлях заради себе та своїх дітей.

У центрі сюжету – героїні Іва Стішун та Олександра Лебединська, кожна з яких змінює своє життя, виходячи з кола насильства. Сьогодні Іва займається темою домашнього насильства та створює власні проєкти для підтримки постраждалих. Друга героїня «Розірви коло», Олександра Лебединська, втекла від чоловіка з маленькою донькою на руках. Не знаходячи в собі сил піти від кривдника, вона роками терпіла аб’юз, аж доки одного дня не викликала поліцію та не поїхала до притулку для постраждалих від насильства.

Авторкою ідеї виступила Почесна Амбасадорка UNFPA Україна, телеведуча та акторка Марія Єфросініна. Два роки тому вона звернулася до продюсерки Ольги Бесхмельніциної («Стоп-Земля», «Байконур. Вторгнення», «Земля Івана») з пропозицією зняти документальну стрічку про те, як постраждалі від насильства можуть змінити своє життя та розірвати це коло. Фільмування тривали 8 місяців, весь цей час команда проводила поруч із героїнями, які розповідали свої історії.

Режисеркою фільму є Єлизавета Сміт — одна з найяскравіших молодих режисерок країни. Її дебютний повнометражний документальний фільм «Школа #3» (спільно з Георгом Жено) мав прем’єру на Берлінському міжнародному кінофестивалі у 2017 році та отримав Гран-прі у секції Generation 14+. Її короткометражний фільм «Solitude» (2019 р.) вже брав участь у 15 кінофетивалях і досі мандрує світом. Серед найяскравіших подій — Одеський міжнародний кінофестиваль, Raindance Film Festival, London Super Shorts Film Festival, Venice Film Week, отримав шість нагород та був номінований як найкращий короткотметражний фільм на премію «Золота Дзиґа» Української Кіноакадемії. Учасниця міжнародних програм Berlinale Talents, TorinoFilmLab, The Write Retreat, MidPoint Feature Launch та інших. Членкиня Української та Європейської кіноакадемій.

Серед творчої команди: оператор-постановник — В’ячеслав Цвєтков; продюсерка — Ольга Бесхмельніцина; звукорежисери — Олексій Бевз, Андрій Недзельський; композиторка — Мар’яна Клочко; монтаж — Єлизавета Сміт, Семен Мозговий, Ольга Журба; прожект-менеджер — Євген Рачковський.

Фільм знято за підтримки Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) у межах реалізації проєкту EMBRACE з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству за підтримки уряду Великої Британії.

Показ відбувається в межах інформаційної кампанії «Розірви коло» – частини масштабної програми UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення із протидії та запобігання домашнього та гендерно зумовленого насильства в Україні. Проєкт спрямований на посилення ролі міст у розбудові стійких механізмів захисту та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства.