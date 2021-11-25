Пріянка Чопра розвіяла чутки про розлучення з Ніком Джонасом

Відома пара не збирається розставатися

Цього тижня підписники індійської моделі та акторки Пріянки Чопри помітили, що вона прибрала з опису свого профілю в Instagram прізвище Чопра-Джонас. Дівчина активно просувала його після весілля зі співаком Ніком Джонасом. Фанати одразу почали підозрювати, що пара на межі розлучення після трьох років у шлюбі. Але останній пост Пріянки змусив усіх видихнути з полегшенням.

У своєму Instagram Пріянка Чопра опублікувала уривок з комедійного шоу Netflix «It`s A Joke», де їй вдалося потролити Ніка та двох його братів, Джо та Кевіна.

«Принесла моєму чоловіку та його братам смачну прожарку на вечерю. Перевага бути Джонасом», – підписала пост акторка.

Варто відмітити, що Нік Джонас не оминув цей пост і залишив смайл в коментарях. Схоже, що у парочки таки все добре!

Фото: Getty Images

Читай також:

До 15-річчя серіалу: Джо Джонас та Софі Тернер назвали доньку на честь Ханни Монтани

Софі Тернер і Джо Джонас стали батьками!