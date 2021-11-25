Розпочалися зйомки Improv Live Show

У новому сезоні гумористичного шоу, яке Новий канал покаже у 2022 році, буде ще більше форматів імпровізацій, реквізиту та розривних жартів

Мінімум заготовок і максимум гумору тут і зараз! Розпочалися зйомки нового сезону Improv Live Show – проекту Студії «Квартал 95», який покаже Новий канал. Це унікальний для України розважальний формат, де все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, швидкості реакцій та зворотному зв’язку з глядачами та зірковими гостями. Ніхто з учасників – ані імпровізатори, ані селебритіз не уявляють, що станеться з ними наступної хвилини.

– Очікувати нового від імпровізації потрібно завжди! Особливо від наших хлопців, які вийшли на новий рівень, – зізнається ведучий Improv Live Show Олександр Педан. – Протягом року вони багато тренувались і відточували свої навички. В цьому сезоні імпровізують Роман Міщеряков, Валентин Міхієнко та Володимир Шумко. Зменшилася також кількість зіркових гостей. Тепер це пара, яку щось об’єднує. Наприклад, у перший день до нас завітали ведучі проекту «Орел і Решка. Земляни» Michelle Andrade і Кирило Макашов. Вони облетіли весь світ разом, добре одне одного знають, тож щиро сміються з будь-яких жартів і з себе.

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Одна з головних фішок сезону – реквізит. Тепер продавчиня Вова Шумко в імпровізації «Повернення товару» має справжню касу з шоколадними батончиками та терміналом. А на «Швидких побаченнях» пара буде сидіти не просто на стільчиках, а за столиком із шампанським. Привідкриємо завісу: Michelle Andrade сходила на побачення з кілером, а Jerry Heil – з батюшкою-діджеєм. Це треба бачити!

– У нас з’явилися нові формати імпровізацій: «Більше-менше» та «Щире каяття», – ділиться один з імпровізаторів проекту та ведучий реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» Рома Міщеряков. – Не хочу розкривати всі карти, але скажу, що в першій будуть шокери, а друга перенесе нас у справжній відділок поліції. За перші знімальні дні особистими історіями встигли поділитися Віра Брежнєва, Ivan NAVI, Володимир Дантес, Євгеній Янович. Також ми повернули знайому з першого сезону імпровізацію «Не своїми руками».

У третьому сезоні шоу ви побачите вже досвідчених в імпровізації зірок: Олю Полякову, Машу Єфросініну, Григорія Решетніка, Юрія Ткача, Ірину Гатун, Євгена Кошового, Артема Пивоварова, Дашу Астаф’єву. А також новачків: Станіслава Боклана, Wellboy, Івана Дорна, Дар’ю Петрожицьку, Алекса Якутова, Сергія Середу та інших.

Чекайте на новий сезон Improv Live Show на Новому каналі у 2022 році!