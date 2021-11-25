Ексчоловік Саші Пустовіт закрутив роман з Софією Стужук?

Блогер Андрій Шатирко викрив стосунки парочки

У мережі подейкують, що Софія Стужук закрутила роман з Ігорем Пустовітом, який проходить через скандальне розлучення з блогеркою Сашею Пустовіт. Про це підписники пишуть у коментарях Олександри.

«Сонька все фотки Игоря лайкает», «потому что завидует, уже давно были намеки) даже с бывшим мужиком Саши решила замутить, вот отличная подружка», «про те, що ви часто повторюєте все за Сонею, а Соня взамін забрала у вас мужика», – пишуть підписники Саші Пустовіт.

Насправді про те, чи справді Ігор Пустовіт та Софія Стужук зустрічаються доводиться тільки здогадуватися. Але, схоже, що у цьому переконаний блогер Андрій Шатирко, який довго дружив з Сонею Стужок. Проте, дружба закінчилася.

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