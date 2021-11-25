Колишня дівчина принца Гаррі – про їхнє розставання

Екскохана спадкоємця британського престолу заговорила про їхні стосунки

Принц Гаррі та Меган Маркл настільки ідеальна пара, що здається що такими вони були завжди. Наче не до їхнього союзу у цих двох не було стосунків. Але, звичайно, це неправда. Наприклад, принц Гаррі мав досить бурхливе особисте життя.

У 2010 році недовго принц Гаррі зустрічався з моделлю Флоренс Браденелл-Брюс. І ось ледь не вперше колишня королівської особи вирішила поділитися подробицями їхнього розставання в інтерв’ю для Stella Magazine.

«Було сумно, але мені таки пощастило, що ці стосунки виявилися недовговічними. Майже кожного дня з’являлися новини про нас, моїх друзів допитували, а перед дверима постійно чергували фотографи. Я поважаю тих людей, які можуть так жити. Зізнаюся, це мені виявилося не під силу», — зізналася Флоренс.

Схоже, що таки принц Гаррі та Меган Маркл – ідеальна пара, яка змогла витримати навіть випробування надмірною увагою медіа.

Фото: Getty Images

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