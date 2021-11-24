«Це було настільки неприємно»: Вілл Сміт – про свою «алергію» на оргазм
Селебриті розповів, як почувався, коли переборщив з сексом
Американський актор Вілл Сміт зізнався, що у підлітковому віці у нього з’явилася «алергія» на секс. Таким одкровенням зірка поділився у своїй книзі під назвою Will.
Як виявилося, у 16 років Вілл Сміт так багато займався сексом протягом кількох місяців, що організм дав збій. Сталося після того, як дівчина зрадила селебриті, і вони розсталися. Вілл вирішив притупити біль та загуляти.
«Я відчайдушно потребував допомоги, але таблетки від смутку не існує. Я вдавався до гомеопатичних засобів у вигляді покупок та нестримних статевих стосунків. Я займався сексом з такою кількістю жінок, і це було настільки неприємно за своєю природою, що у мене розвинулася психосоматична реакцію на оргазм», – згадав Сміт.
Надмірний секс зіграв зі знаменитістю злий жарт. Після статевого акту Вілла Сміта частенько почувався погано, його нудило, а іноді він навіть блював. Тому, щоб повернути нормальні відчуття, зірці довелося зробити перерву.
Фото: Getty Images
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