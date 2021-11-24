Саша Пустовіт показала нового бойфренда (ФОТО)

Інфлюенсерка заінтригувала знімками в обіймах коханого

Українська блогерка Саша Пустовіт, яка зараз проходить через скандальне розлучення з чоловіком Ігорем Пустовітом, опублікувала знімки з новим коханим. У своєму Instagram дівчина відверто показує, що знову перебуває у стосунках. Щоправда, роздивитися нового обранця Саші можна лише частинами.

Саша Бо інтригує свої підписників знімками, на яких тримається з коханим за руки, обіймає його, катається на ковзанах та прокидається в його обіймах. Але ні на жодному фото чоловік не повернутий обличчям в камеру. Також блогерка не відмічає коханого на фото.

Цікаво, що раніше в інтерв’ю Славі Дьоміну екскоханий блогерки Ігор Пустовіт зізнався, що Саша не ночує вдома і нібито зустрічається зі своїм колишнім одногрупником. Після такої заяви дівчина коментарів не давала.

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