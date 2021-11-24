Світ Юрського періоду 3: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Universal презентувала пролог до фільму «Світ Юрського періоду 3: Домініон».

«Світ Юрського періоду 3: Домініон» – дивитися трейлер онлайн:

Фантастичний трилер покаже нову главу з життя динозаврів у ХХІ столітті. Давні ящери і сучасні люди намагаються співіснувати в одній екосистемі та часом це призводить до фатальних наслідків.

У фільмі зіграли Кріс Пратт, Брайс Даллас Говард, Джефф Ґолдблюм та Лора Дерн. Режисером вситупив Колін Треворроу.

Прем’єра фільму «Світ Юрського періоду 3: Домініон» запланована на 9 червня 2022 року.

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