Світ Юрського періоду 3: дивитися офіційний трейлер

Динозаври у ХХІ столітті у пролозі до фільму «Світ Юрського періоду 3: Домініон»
Кіностудія Universal презентувала пролог до фільму «Світ Юрського періоду 3: Домініон».
«Світ Юрського періоду 3: Домініон» – дивитися трейлер онлайн:
Фантастичний трилер покаже нову главу з життя динозаврів у ХХІ столітті. Давні ящери і сучасні люди намагаються співіснувати в одній екосистемі та часом це призводить до фатальних наслідків.
У фільмі зіграли Кріс Пратт, Брайс Даллас Говард, Джефф Ґолдблюм та Лора Дерн. Режисером вситупив Колін Треворроу.
Прем’єра фільму «Світ Юрського періоду 3: Домініон» запланована на 9 червня 2022 року.
Читай також:
Дженніфер Лопес зіграла весілля у трейлері фільму «Вийду за тебе»
Нова порція драми, хаосу, кохання та шарму у трейлері 2 сезону серіалу «Емілі в Парижі»