Колишня дружина Потапа вперше розповіла про свого нового обранця

Продюсерка зізналася, що перебуває у гармонічному союзі

Колишня дружина репера Потапа та продюсерка MOZGI Group Ірина Горова вперше розповіла про свої стосунки після розлучення. Як виявилося під час інтерв’ю з Машею Єфросініною, Ірина таки перебуває у стосунках біля одного року. Свій роман вона називає «зрілим».

«У таких стосунках, які в тому ідеальному стані, про який можна тільки мріяти. Це коли за рік ти жодного разу не занервувала. Ось взагалі! Форму не будемо викладати, але це прямо та форма, яка, мені здається, не може бути в 20 років, не може бути в 30. Це якісь зрілі стосунки, коли ти не нервуєш. Не знаю, може, це у мене такий досвід був, що я весь час нервувала», – прокоментувала свої стосунки продюсерка.

Щоправда, розсекречувати особистість свого обранця Ірина Горова не стала. Але вона стверджує, що вони з чоловіком приблизного одного віку, адже молоді хлопці її не цікавлять.

«Мені не цікаво з молодими. Не можу сказати, що я не можу на них дивитися: “О Боже!”, але я так багато дружу з чоловіками, у мене є чітка дистанція. Я себе не розплескую багато на рівні енергії», – поділилася колишня Потапа.

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