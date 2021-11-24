Фільм з гри Resident Evil: дата виходу, інтерв'ю з режисером та Каєю Скоделаріо

Фанати культової гри Resident Evil, відгукніться! Бо ми підготували бомбу-ракету, яка ощасливить тебе до небес. Мабуть, ти чув чи чула, що 24 листопада в кіно вийде новий фільм жахів «Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті». Він заснований на легендарній серії ігор Resident Evil, точніше, на її перших двох частинах, та є незалежним ребутом франшизи, яку створив режисер Пол В. С. Андерсон, знявши свою дружину – акторку Мілу Йовович. Так от, Новому каналу вдалося роздобути ексклюзивні подробиці про фільм спеціально для тебе.

Ми поговорили з режисером фільму Йоханнесом Робертсом та акторкою Каєю Скоделаріо, яка виконала одну з головних ролей – Клер Редфілд. Ти точно бачив її в останніх «Піратах Карибського моря: Помста Салазара», де вона зіграла доньку Барбосси Каріну Сміт. Про те, як актори самі грали в Resident Evil, які казуси траплялися на зйомках, та про дух 90-х у фільмі «Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті» читай у нашому ексклюзивному інтерв’ю.

Йоханнес Робертс, режисер фільму «Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті»

– Йоханнесе, оригінальна гра Resident Evil вийшла у 1998 році. У фільмі ти вирішив зберегти цю атмосферу 90-х. Чому так? Можливо, сучасному глядачу було б більш цікаво спостерігати за подіями в нашому часі?

– Я з того покоління перших геймерів PlayStation, які виросли разом із грою, хоча я виріс не стільки граючи в неї, скільки спостерігаючи за грою інших. Завжди був фанатом жахів, тому дивитися, як інші люди грають, для мене було майже як у кіно. Це важлива частина моїх студентських років. Специфічні звуки, які видавали зомбі, запали мені в душу. Тому хотілося повернутися до часів, коли гра була випущена, і до самих 90-х, бо саме тоді я законектився з нею. Чесно кажучи, просто хотілося повеселитися з музикою та іншими штуками з тих часів. 90-ті – це цікавий період, коли аналогове телебачення та діджитал зіштовхнулися. Одне помирало, інше зароджувалося. Ми намагалися показати це у фільмі. Думаю, що 90-ті – це той період в історії, на який цікавіше озиратися, ніж у ньому жити.

– Я знаю, що ти попросив увесь каст фільму «Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті» пограти в перші дві гри серії. Чому для тебе це було настільки важливим?

– Моєю настановою касту було закохатися в гру. Я не хотів, щоб вони створювали своїх персонажів з неї. Коли ми обговорювали гру, просив акторів і знімальну команду, щоб вони поставилися до неї, як до роману. Важливо було не знецінити проект лише тому, що він побудований на грі. Хотілося, щоб вони зрозуміли, наскільки фільм важливий для мене. Коли ми розповідаємо історію, то можемо йти своїм шляхом. Наприклад, герої у фільмі не ідентичні своїм персонажам в іграх, ми зробили їхні історії іншими. Тому мені здавалося, що коли всі відчують та полюблять гру, це виведе роботу над фільмом на новий рівень. А ще, якщо чесно, я просто хотів, щоб вони налякалися, налякатися до чортиків (сміється).

– Окрім того, що ти виступив режисером фільму, ти ще й написав сценарій. Тобі вдалося поєднати події перших двох ігор Resident Evil. Що було найскладнішим у процесі адаптації сцен з ігор до фільму?

– Найскладнішим було поєднати місця та персонажів з двох ігор. Фактично, мені було даровано ключі до цього царства, і я міг робити що завгодно. І хотів повернутися до ігор, відтворити їх атмосферу страху та терору, показати культові місця. Проблема була в тому, що події в іграх не траплялися в одну ніч, а всі персонажі не взаємодіяли між собою. Зазвичай у грі в тебе два героя. А тут я зібрав їх усіх разом. Тому найважчим було зробити цей фільм самостійним, незалежним від гри. Ми не хотіли буквально переносити гру на екран. Фільм живе своїм життям.

– Як тобі вдалося створити такий моторошний вайб самого Раккун-Сіті?

– Знаєш, я величезний фанат Стівена Кінга. І коли ми думали, яким зробити Раккун-Сіті, вже знав, що хочу відтворити атмосферу другої гри – таку ж темну та дощову. Тому мені потрібно було знайти місце, в яке можна було б помістити мій Раккун-Сіті. Ним стало містечко Садбері біля Торонто, яке мало потрібний вайб помираючого американського міста. Щойно я туди потрапив, одразу зрозумів: це те, що треба. Місто давало відчуття покинутого, що світ про нього забув, і тепер воно саме по собі. І мало той самий вайб Стівена Кінга, у який я по-справжньому закохався.

Кая Скоделаріо, британська акторка, яка зіграла Клер Редфілд

– Кає, режисер Йоханнес Робертс попросив вас усіх пограти в перші дві частини відеогри Resident Evil. Як тобі такий досвід? Як він допоміг тобі краще вжитися у свого персонажа Клер Редфілд?

– Для мене дуже важливо пропрацювати персонажа та провести ресерч перед початком роботи. І найбільш очевидним варіантом це зробити було просто пограти. Тому я придбала свою першу приставку та саму гру. Всілася вдома вночі, але вже за 5 хвилин так налякалася, що довелося просити чоловіка пограти, щоб я просто подивилася. Але він налякався навіть більше, тому все закінчилося тим, що ми дивилися відео того, як люди грають, на YouTube. Але було класно побачити, наскільки гра занурює у свою реальність. До того я не розуміла, який насправді там був сюжет, та наскільки він був прописаний. Для мене нарешті прояснилося, чому ми беремо цю гру та перетворюємо її на фільм. Після навіть зателефонувала Йоханнесу і сказала, що він має оплатити мені психотерапевта, бо я була дуже налякана (сміється).

– Клер доволі складний персонаж, особливо враховуючи її травму від минулого. Чи помітила ти щось спільне між собою та нею?

– Так, беззаперечно! Усі герої, яких я граю, мають бути складними. Для мене це маст, адже кожна людина, яку я знаю, складна. Ніколи не зустрічала того, кого легко було б описати чи хто б мав лише якийсь один досвід. Тому зазвичай відмовляюся грати нереалістичні версії людей. Головне завдання Клер у цій історії – прикінчити зомбі. Але ми подумали, що важливо також розкрити її травму, пережиту в дитинстві, стосунки з братом – те, наскільки то складно. Всі ці речі я обговорювала з продюсерами та режисером, бо мені було важливо впевнитися у тому, що ми сформували повноцінного персонажа за той час, що мали.

– Яка твоя улюблена екшн-сцена у фільмі?

– Сцена, коли мою героїню Клер піднімала у повітря одна з велетенських істот. Було круто, бо мене підвісили на спеціальних дротах, а також у нас була гігантська зелена рука, яка мене піднімала. Це один з тих днів на зйомках, коли ти дивишся на це все і думаєш: «Боже, в мене така дивна робота! Гігантська клешня, яка тримає і підіймає до неба, а я кричу». Але люблю у своїй роботі те, що вона дивна та різна щодня. Також сподобалося дізнатися більше про їзду на мотоциклі. Щоправда, мені не можна було самій спробувати зіграти ці сцени через страховку. Оскільки не вмію водити навіть автомобіль, звісно, вони не дозволили мені поїздити на мотоциклі. Та я багато навчилася, спостерігаючи за каскадеркою. Те, що вона виробляла на байку, було неймовірно! Додала персонажу та фільму ще більшої драйвовості.

– Чи був момент, коли тобі хотілося просто втекти зі знімального майданчика, бо було надто страшно?

– Звісно! Деякі сцени знімали в реальній закинутій дитячій лікарні. Саме по собі це було страшне місце. Якось ми репетирували те, як один із зомбі вистрибує та нападає на мене. Пройшлися по цій сцені кілька разів з актором, якого ще не загримували. А потім його замінили на актора в повному гримі зомбі і забули мене про це попередити, бо ми «летіли» за таймінгами. І ось коли він вистрибнув на мене, а я не очікувала побачити зомбі, закричала так гучно і злякалася настільки, що мало не заплакала. Того дня була готова піти зі зйомок і не повернутися (сміється).

– Оскільки зйомки проходили на реальних локація, а не в павільйонах, знімати доводилося вночі. Як ти сама казала, місто було доволі моторошним і навіювало страх. Чи намагалися твої колеги налякати тебе? Можливо, ти лякала інших акторів чи знімальну групу, щоб повеселитися?

– Ні, я нікому б не дозволила зробити таке. Повбивала б їх просто (сміється). Це був складний знімальний процес, практично всі сцени знімалися вночі. За три місяці знімань я бачила денне світло лише один раз. Решту часу вдень спала, а вночі знімалася. Плюс до всього, було дуже холодно. А ще через пандемію ми не могли покликати на зйомки своїх рідних, тому були самотніми досить довго, не спілкувалися після змін, як робили до карантину. Через це всі були доволі напруженими, тому хотілося зробити робочу атмосферу якомога більш веселою та приємною, а не страшною. Думаю, що в іншому випадку ми б усі збожеволіли. На щастя, в нас не було якогось козла, який би додумався нас лякати.

– Фільм переносить нас у 1998 рік, де покоління міленіалів може відчути ностальгію за дитинством чи юністю. Чи була в тебе ностальгія за 90-ми через зйомки?

– Стовідсотково. Я була дуже схвильована, мені ніколи не доводилося грати у 90-х. Це ера, в якій минула частина мого дитинства. Мені було 7 років, коли 90-ті закінчилися, але я дуже чітко пам’ятаю той період. Він асоціюється в мене з рухом Girl Power, гуртом Spice Girls та Лондоном. То був крутий час у моєму дитинстві. Якщо говорити про фільм, було цікаво відтворити атмосферу 90-х у її естетиці. Адже в кіно ми достатньо «пройшлися» по 60-х, 70-х, 80-х, а 90-ті лише починаємо повертати. Вони ще не приїлися нам на екрані. Мій улюблений елемент з 90-х у фільмі – це саундтрек What’s Up? від гурту 4 Non Blondes. Круто було почути музику тих часів, до того ж, пісня класно вписалася в атмосферу фільму. Вона дозволяє поностальгувати та затягнути в картину ще більше, позгадувати, що той період означав для тебе.

– Чому фільм «Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті» особливий? Чому варто піти на нього в кіно?

– Я думаю, що все залежить від того, коли ти дивишся фільм. Ми планували зробити його для того покоління фанатів гри, які насолоджувалися нею 25 років тому та протягом цих років. Нам хотілося оживити історію для них. Якщо говорити про таких людей як я, які не грали в гру раніше, то це просто класний фільм жахів, до якого додали трохи екшну. Завжди знайдуться люди, які захочуть подивитися фільм, незалежно від самої гри, заради того, щоб відчути страх. Ми справді намагалися налякати людей настільки, щоб вони повистрибували зі штанів. Я сподіваюся, що глядачі зможуть насолодитися відчуттям страху, який дає фільм. Щодо персонажів, то в них є ще безліч сюжетних ліній, що можна розвинути, вигадати багато ситуацій, у які їх помістити. Думаю, що каст фільму був би радий зібратися ще раз, щоб зробити та дослідити більше. Все залежить від фанів! Але я б точно хотіла повернутися в наступній частині.

Дивися фільм жахів «Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті» в кіно вже з 24 листопада!

Спілкувалася Торі Торн

Фото: Getty Images

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