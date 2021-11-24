Ейфорія 2 сезон: дивитися офіційний тизер

Стрімінговий сервіс HBO Max презентував тизер 2 сезону серіалу «Ейфорія».

«Ейфорія» 2 сезон – дивитися тизер онлайн:

Новий сезон тін-драми розповість про нові складні моменти з житті підлітків. 17-річна Ру Беннетт повернулася додому після лікування в реабілітаційній клініці. Але дівчина не довго залишалася тверезою і знову повернулася до старих звичок. Тут і розпочалися її проблеми. Тусівки, автомобільні гонки, бійки…

«Поки дорослішаєш, здається, що все довкола назавжди. Але згодом починаєш розуміти, що все це не так, і ти можеш втратити всіх, кого любиш», — говориться у тизері.

Головну роль у серіалі грає Зендея, також у проекті знялися Остін Абрамс, Алекса Демі, Хантер Шафер та інші.

Прем’єра 2 сезону серіалу «Ейфорія» запланована на 9 січня 2022 року.

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