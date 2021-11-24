DC Ліга Суперулюбленців: дивитися офіційний трейлер

Warner Bros. Pictures представили трейлер анімаційного фільму «DC Ліга Суперулюбленців».

«DC Ліга Суперулюбленців» – дивитися трейлер онлайн:

У мультфільмі «DC Ліга СуперУлюбленців» Суперпес Крипто і Супермен – друзі-нерозлийвода. Вони володіють однаковими суперсилами і пліч-о-пліч протистоять злочинності у Метрополісі. Одного разу поганці викрадають Супермена і решту членів Ліги Справедливості. Тепер Крипто має переконати драну банду-двір-команду – Гончака Аса, вислобрюху свинку Пі-Бі, черепаху Мертона і білку Чіпа – оволодіти своїми щойно набутими суперсилами і допомогти врятувати супергероїв.

Режисером виступив Джаред Штерн. А у англомовній версії героїв озвучили Двейн Джонсон Кевін Гарт, Кейт Маккіннон, Джон Красінскі та інші.

Прем’єра анімації «DC Ліга Суперулюбленців» запланована на 19 травня 2022 року.

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