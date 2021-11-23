Селена Гомес запустить платформу з підтримки ментального здоров’я

Селебриті прагне допомогти тим, хто цього потребує

Американська співачка Селена Гомес відкриє медіаплатформу для підтримки психологічного здоров’я. Над такою ініціативою артистка працюватиме спільно зі своєю мамою Менді Тіфі та засновницею жіночого видання The Newsette Даніелла Пірсон. Про це пише Hypebae.

«Психічне здоров’я – це те, що дуже близько мені. Так важливо мати місце, де люди можуть зібратися разом і зрозуміти, що вони не самотні на своєму шляху до психічного здоров’я», – поділилася Селена Гомес.

Артистці довелося пройти складний період через невиліковну хворобу та проблеми в особистому житті. І саме тоді вона сконцентрувалася на своєму внутрішньому стані та почала більше часу та енергії присвячувати своєму психологічному здоров’ю. Тепер же Селена Гомес хоче підтримати й інших у їхніх складних періодах. На платформі Wondermind люди зможуть спілкуватися, ділитися своїми історіями та підтримувати одне одного.

«У кожного з нас була своя власна боротьба за психічне здоров’я, і ​​ми зрозуміли, що ще немає простору, де люди могли б збиратися, досліджувати, обговорювати та керувати своїми почуттями. І ми створили його», – зазначила Селена Гомес.

Запуск WonderMind заплановано на 2022 рік.

Фото: Getty Images

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