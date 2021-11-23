Дженніфер Лоуренс зізналася, що ледь не загинула. Подробиці
Зірка поділилася жахливою історією зі свого життя
Американська акторка Дженніфер Лопес, яка зараз чекає на первістка, зізналася, що одного разу ледь не загинула. Таким одкровенням селебриті поділилася в інтерв’ю для Vanity Fair.
Виявилося, що у 2017 році Дженніфер Лоуренс перебувала на межі життя та смерті. Якось акторка зі своїми братами летіла з рідного міста Луїсвілла до Нью-Йорка. Тоді під час польоту один із двох двигунів приватного літака виявився несправним. Це був надзвичайно травматичний досвід для дівчини.
«Ми вже готувалися померти. Я подумала: «Боже мій, може, ми переживемо це? У мене буде опік, це буде боляче, але, може, ми виживемо», – пригадала зірка.
Тоді літак вдало приземлився на злітно-посадкову смугу, заповнену аварійними службами. А сама Дженніфер Лоуренс пересіла на інший літак та полетіла по справам. Але селебриті зізналася, що хоча вона і досі боїться літати, але відмовитися від цього виду транспорту не може.
Фото: Getty Images
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