Аліна Паш номінована на премію Music Moves Europe Awards 2022

Зірка претендує на престижну нагороду

Українську співачку Аліну Пан номінували на премію Music Moves Europe Awards 2022. Про це стало відомо на відкритті Linecheck Music Meeting & Festival в Італії.

Music Moves Europe Awards – це премія ЄС за найпопулярнішу сучасну музику. Її мета – відзначити нових європейських артистів та підтримати їх у розвитку їхньої міжнародної кар’єри.

Разом з Аліною Паш на премію було номіновано й інших молодих артистів з інших країн. Разом з українською зіркою на нагороду претендують Anna (Італія), Balkan Taksim (Румунія), Blanks (Нідерланди), Denise Chaila (Ірландія), Діва (Угорщина), DORA (Іспанія) ), Francis of Delirium (Люксембург), Фрідберг (Австрія), JADA (Данія), Ladaniva (Вірменія), Meskerem Mees (Бельгія), Mezerg (Франція), Nenny (Португалія) та Zoe Wees (Німеччина).

Стати переможцями Music Moves Europe Awards 2022 зможуть аж п’ятеро виконавців. Обиратиме їй міжнародне журі. Кожен з переможців отримає 10 тисяч євро на розвиток своєї міжнародної кар’єри. Також журі обере переможця, який отримає Grand Jury Prize – 10 тисяч євро та ваучер на зелений тур на суму 5 тисяч євро. Окрім цього, свого фаворита зможе обрати і публіка на сайті. За допомогою голосування йому чи їй присудять Public Choice Award 2022.

До складу журі MME Awards 2022 увійшла минулорічна переможниця премії, українська хіп-хоп-виконавиця alyona alyona.

«Я була лауреаткою премії минулого року, а також отримала нагороду «Вибір публіки», – розповіла alyona alyona. — Це було дуже цікаво для мене, і я справді щаслива, що минулого року моя країна Україна стала переможницею. Я буду членом цьогорічного журі, що є традицією для кожного переможця, обраного публікою, і я дуже рада бути частиною цього. Я з нетерпінням чекаю, щоб дослідити всіх 15 номінантів та знайти переможців».

Переможців буде оголошено на церемонії нагородження Music Moves Europe Awards 20 січня 2022 року. Церемонія відбудеться під час фестивалю-шоукейсу ESNS (Eurosonic Noorderslag) у Гронінгені, Нідерланди.

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