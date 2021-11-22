Як Маша Єфросініна та Оля Полякова помінялися місцями з чоловіками: коли жінка заробляє більше

А ви б змогли залишитися з чоловіком, якби почали заробляти більше за нього?

Саме цю складну тему обговорювали Маша Єфросініна та Оля Полякова у новому випуску YouTube-шоу «Взрослые девочки». Для Маші та Олі це питання дуже близьке, адже в якийсь момент свого життя вони помінялися місцями зі своїми чоловіками – дівчата стали «годувальницями» у родинах.

– Коли ми з Тимуром познайомилися, заробляли небагато. Паралельно зростали, Тимур будував свій бізнес, я – кар’єру телеведучої. В якийсь момент він почав заробляти більше, більше, більше, і відтоді його заробітки перевищили мої. Ми жили за принципом: усе, що я заробляю, витрачаю на себе, а його гроші – наші гроші. Витрачала на свої жіночі «бантики» (косметику, догляд, волосся, одяг), а він забезпечував нас та дарував хороші подарунки, – розповіла Маша Єфросініна.

Але у 2015 році все змінилося. Тимуру запропонували державну посаду, на якій він міг заробляти не більше 22 тисяч гривень, яких вже не вистачало на той рівень життя, до якого звикло подружжя. Але це була мрія чоловіка Маші – побудувати кар’єру та зробити свій внесок у розвиток економіки країни. Тож відтоді їй довелося ще більше працювати та утримувати родину. Це був складний період, і без морального напруження, звісно ж, не обійшлося.

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У Олі Полякової ситуація схожа, але й трохи інша. Коли вона виходила заміж за свого чоловіка, він був мільйонером-фінансистом, який повністю забезпечував всі їхні потреби та вкладав гроші у її розвиток як співачки: записував пісні, знімав кліпи, а також робив дорогі подарунки (будинки, діаманти, брендові речі).

– У 2008 році сталася світова економічна криза, і те, чим займався мій Вадик, взяли на себе банки. А оскільки в нього не було свого банку або інших бізнесів – все закінчилося. Замість того, щоб будувати додаткові бізнеси, він вкладав гроші в мене. І думав, що всі заробітки – назавжди, і я теж так гадала. І запитала його: «А чому ти мені не сказав, скільки насправді в тебе грошей? І на що ми насправді можемо розраховувати?» Він мені відповів: «Ти була така щаслива, так красиво витрачала гроші, я боявся тебе зупинити», – розповіла Оля.

Відтоді Оля Полякова зрозуміла, що на якийсь час саме вона має почати заробляти значно більше. Проблема була в тому, що тоді ще співачку ніхто не знав, люди не пішли б на її концерти. Вона почала ходити по різноманітних шоу, щоб бути помітною, та сподівалася на успіх. Так її помітив продюсер Михайло Ясінський, і з ним вони вигадали Олі новий образ, який вже полюбила українська аудиторія.

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Зниження статків чоловіків стало поштовхом до ще більшого успіху та розвитку Маші та Олі. Проте ніхто не каже, що ситуація проста. Адже фінансові проблеми – одна з частих причин розлучень в українських родинах. Як же Маші та Олі вдалось зберегти сім’ю?

– Я ж його кохаю і не хочу втрачати. Найголовніше в такій ситуації – розмовляти та не замовчувати образи, – розповіла Маша.

– Він мій найближчий друг, а як можна кинути друга в біді? Мене це не відвернуло від нього й не розчарувало. До того ж, я оптимістка – думала, що скоро все повернеться на свої місця. І він мені це обіцяв, – поділилась Оля.

Більше про те, що робити, якщо жінка заробляє більше за чоловіка, дивіться в новому випуску YouTube-шоу «Взрослые девочки» з Машею Єфросініною та Олею Поляковою.