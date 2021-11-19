Артистка здивувала неочікуваною колабою з молодим музикантом

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, заспівала разом зі співаком Васею Демчуком, якого називають останнім романтиком TikTok. Разом вони записали фіт Sorry 2 на авторський сингл Васі Демчука. Сніпет треку набрав понад 250 тисяч відео в TikTok за лічені дні.

Слухати прем’єру пісні NK і Вася Демчук – Sorry 2 онлайн:

Саме в TikTok співачка вперше почула невеликий відрізок треку та відразу ж захопилася ним: «Мене миттєво зачепив голос Васі, дуже чуттєвий і проникливий. І хоча на той момент я не знала, чия це пісня, мені дуже захотілося не просто заспівати її, а додати до неї жіночу частину історії. Дізнавшись, хто її виконує, ми з Васею списалися і вже за кілька днів зустрілися на студії».

Співак зізнався, що після виходу треку Sorry він отримав повідомлення від багатьох відомих артистів із пропозицією зробити на нього фіт. Але сумнівався, чи варто записувати трек у дуеті, тому що в його основі – дуже особиста історія. Але те, як Настя відчула цю пісню і жіночий вайб, який вона привнесла до спільної версії треку, – розвіяли будь-які сумніви.

«Вона – справжній професіонал, з унікальним голосом і приголомшливою харизмою. Круто, що нам вдалося попрацювати разом. З першої ж спільної демки я зрозумів, що Настя не просто прожила цю пісню, а й додала до неї свого жіночого погляду, вклала свою душу», – поділився Вася Демчук.

Sorry 2 – це пісня про прощання з минулим. Про пристрасть, яка палала між закоханими так сильно, що могла їх спопелити. І про вміння відпускати, розлучатися без образ і гіркоти. Герої пісні не шукають винних, а дякують за все те світле, що було між ними.

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