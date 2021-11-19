Мішель Андраде – про свій фетиш

Артистка розповіла, що їй подобається та не подобається у собі

Україно-болівійська співачка Мішель Андраде відкрила таємницю свого приватного життя. Як виявилося під час інтерв’ю у «Слава+», дівчина має конкретний фетиш, який пов’язаний з руками. Таким одкровенням зірка поділилася, коли прозвучало питання, яку частину тіла Мішель у собі не любить.

«У мене є фетиш на руки. Обожнюю і жіночі, і чоловічі. Раніше я свої ручки не любила. А потім в один прекрасний момент, я пам’ятаю, Льоша і Настя (Потап та Настя Каменських – прим. ред.) мені сказали: «Блін, у тебе такі класні пальчики». І все, я стала так сильно любити свої руки. Раніше, наприклад, я соромилася своїх вушок. Бо у дитинстві вони у мене падали через те, що тоненькі», – відкрилася Мішель Андраде.

Також співачка додала, що особливих комплексів щодо своєї зовнішності не має. Деякі частини свого тіла вона хотіла б пропрацювати, але до того ще не дійшли руки. Адже через співочу кар’єру та зйомки в «Орел&Решка» (Новий канал) часу на це залишається зовсім мало.

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