Бредлі Купер розповів правду про роман з Леді Гагою
Селебриті зізнався, що було між ним та колегою на зйомках фільму
Фільм «Народження зірки» змусив увесь світ повірити, що екранний роман героїв, яких зіграли Леді Гага та Бредлі Купер, був і у реальному житті зірок. Чотири роки всі шушукалися, що саме через це Бредлі Купер та Ірина Шейк розійшлися. Але Леді Гага все спростовувала та тішилася, що їм з Бредлі вдалося відіграти екранне кохання настільки щиро, що всі повірили.
І лише через чотири роки після виходу фільму «Народження зірки» Бредлі Купер взявся прояснити, чому його робочі стосунки з Леді Гагою здавалися усім такими пристрасними та реальними поза знімальним майданчиком. В інтерв’ю The Hollywood Reporter актор пояснив, чому зробив виступ на «Оскарі» у 2018 році таким чуттєвим. Тоді на врученні престижної премії Леді Гага та Бредлі Купер заспівали на сцені разом пісню Shallow, проникливо дивлячись одне на одного.
«Наші герої закохуються в цій сцені фільму. Це той поворотний момент, який зустрічається з ними під час виступу перед тисячами людей. Було б дивно, якби ми сиділи на стільцях обличчям до публіки», – пояснив актор.
Шкода, але, як і очікувалося, роману між Бредлі Купером та Леді Гагою таки не було. То все кіношне кохання.
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