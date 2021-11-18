Том Холланд – про роман із Зендеєю

Селебриті офіційно прокоментував зміни у своєму особистому житті

Про те, що зірки фільму «Людина-павук» 25-річний Том Холланд та 25-річна Зендея зустрічаються ходять вже давно. Останнім часом папараці часто ловили парочку за поцілунками в авто чи на прогулянках, під час яких вони трималися за ручку. І ось нарешті актор взявся прокоментувати стосунки.

Днями в інтерв’ю журналу GQ Том Холланд розповів про роман з колегою по фільму «Людина-павук» Зендеєю.

«Знаєте, я надто поважаю її, тому не стану без її присутності робити різкі заяви. Життя – це моя історія. Тепер це наша спільна історія. Ми обов’язково поговоримо на цю тему разом, але тільки тоді, коли ми будемо готові розповісти все», – розповів актор.

Журналістів GQ така відповідь не зовсім задовольнила, тому вони спиталися про стосунки пари і у самої Зендаї.

«Це було досить дивно та заплутано. Я думаю, що любити когось – це сакральне та особисте, і ми хотіли б насолоджуватися цим лише удвох», – підсумувала акторка.

Фото: Getty Images

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