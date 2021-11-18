Шон Мендес та Каміла Кабелло розсталися

Селебриті більше не зустрічаються, але залишаються друзями

Стосунки співаків Каміли Кабелло та Шона Мендеса були прикладом протягом двох років. Їхнє кохання допомогло їм не лише йти по життю разом, а й будувати кар’єру у шоу-бізнесі. А тепер пара оголосила про розставання. Відповідну заяву зробив Шон Мендес у своєму Instagram.

«Хей, друзі, ми вирішили припинити наші романтичні стосунки, але наша любов одне до одного як до особистостей сильніша, ніж будь-коли. Ми починали наші стосунки як найкращі друзі і продовжуватимемо залишатися найкращими друзями. Ми цінуємо вашу підтримку та рухаємося вперед. Каміла та Шон», – написав співак у сторіз.

Для фанатів розставання Кабелло та Шона Мендеса стало несподіванкою. Адже ще 1 листопада пара виставляла відео, на якому показала, як святкує мексиканський День мертвих. Тоді у ролику артисти танцювали, обіймалися та цілувалися. Причину розставання співаки не називають.

Фото: Getty Images

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