Меган Маркл та принц Гаррі вперше проведуть Різдво окремо

Відома пара не зустрічатимуть свята разом з королівською родиною

Принц Гаррі та Меган Маркл продовжують віддалятися від монаршої родини Великобританії. Так, нещодавно стало відомо, що герцогі Сассекські не збираються проводити Різдво у колі королівської сім’ї. Про це пишуть західні видання.

Як повідомив анонім виданню Page Six, зустрічати Різдво з королевою Єлизаветою ІІ Меган та Гаррі не полетять. Мовляв, якби подружжя мало такі плани, про це вже знали б родичі принца. Але коли палац надіслав герцогам Сассекським запрошення на різдвяні свята у Сандрінгемі, вони не відповіли на пропозицію.

«Співробітники знають, що Меган та Гаррі не приїдуть. Якби було інакше, вони давно повідомили про це сім’ї. Це перше Різдво її високості без чоловіка, тому всі сподівалися, що вони захочуть побути з нею», – поділився анонім.

Справа у тому, що святкування Різдва у королівській родині – річ серйозна, і до нього готуються задовго до. Меган та Гаррі чудово знають, що з цієї причини на запрошення від королівської родини треба було відповісти негайно, але вони цього не зробили.

Фото: Getty Images

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